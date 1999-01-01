Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X09

Меполізумаб

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X09Меполізумаб
Сортування: По популярності
Нукала
Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Нукала
Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №3
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране