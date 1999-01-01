Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X03

Фенспірид

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X03Фенспірид
Сортування: По популярності
Аміспірон® ІС
Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Аміспірон® ІС
Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
Бронхомакс
Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №20
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Бронхомакс
Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Інспірон
Інспірон
Сироп 4 мг/мл флакон 150 мл №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Інспірон®
Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Інспірон®
Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Сінуспал
Сінуспал
Сироп 200 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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