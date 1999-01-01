Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X03
Фенспірид
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X03
Фенспірид
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Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
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Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №20
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Інспірон
Сироп 4 мг/мл флакон 150 мл №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Сінуспал
Сироп 200 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
сироп
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
табл., в/о, з модиф. вивільн.
Дозування
2 мг/мл
4 мг/мл
80 мг
200 мг/100 мл
Пакування
блістер
фл. 100 мл
фл. 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
Виробник
Servier
Здоровье
ИнтерХим
Корпорация Артериум
Польфарма
Фармак
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