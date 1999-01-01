Київ
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L

Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A LАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
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Беродуал®
Беродуал®
Розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від 352,36 грн
в 922 аптеках
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Беродуал® Н
Беродуал® Н
Аерозоль дозований балончик металевий 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від 352,79 грн
в 878 аптеках
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Фрівей® Комбі
Фрівей® Комбі
Розчин для інгаляцій флакон у пачці 25 мл №1
Фармак
від 243,29 грн
в 707 аптеках
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Фрівей® Комбі Небула
Фрівей® Комбі Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
від 209,39 грн
в 395 аптеках
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Триксео аеросфера
Триксео аеросфера
Суспензія для інгаляцій контейнер 120 інгаляцій №1
АстраЗенека
від 1330,81 грн
в 368 аптеках
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Аноро Елліпта
Аноро Елліпта
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 1189,00 грн
в 325 аптеках
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Спіолто® Респімат®
Спіолто® Респімат®
Розчин для інгаляцій картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від 1539,57 грн
в 146 аптеках
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Дуаклір® Дженуейр®
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Менаріні Груп
Немає в наявності
Ультібро Бризхайлер
Ультібро Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 110 мкг + 50 мкг блістер з 1 інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Дуаклір® Дженуейр®
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Менаріні Груп
Немає в наявності
Фрівей® Небула
Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №10
Фармак
Немає в наявності
Фрівей® Небула
Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
Немає в наявності
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