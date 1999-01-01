Київ
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L01
Фенотерол та іпратропія бромід
R03A L03
Вілантерол та умеклідинія бромід
R03A L04
Індакатерол та глікопірронію бромід
R03A L05
Формотерол та аклідинію бромід
R03A L06
Олодатерол та тіотропію бромід
R03A L11
Формотерол, глікопіронію бромід та будесонід
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Беродуал®
Розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від
352,36
грн
в 922 аптеках
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Беродуал® Н
Аерозоль дозований балончик металевий 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від
352,79
грн
в 878 аптеках
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Фрівей® Комбі
Розчин для інгаляцій флакон у пачці 25 мл №1
Фармак
від
243,29
грн
в 707 аптеках
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Фрівей® Комбі Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
від
209,39
грн
в 395 аптеках
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Триксео аеросфера
Суспензія для інгаляцій контейнер 120 інгаляцій №1
АстраЗенека
від
1330,81
грн
в 368 аптеках
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Аноро Елліпта
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
1189,00
грн
в 325 аптеках
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Спіолто® Респімат®
Розчин для інгаляцій картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від
1539,57
грн
в 146 аптеках
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Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Ультібро Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 110 мкг + 50 мкг блістер з 1 інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Менаріні Груп
Немає в наявності
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Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №10
Фармак
Немає в наявності
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Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
20 мкг/доза + 50 мкг/доза
55 мкг/доза + 22 мкг/доза
110 мкг + 50 мкг
340 мкг/доза + 12 мкг/доза
Пакування
балон 200 доз
балончик метал. 10 мл
блістер
картридж з інгал. Респімат® 4 мл
контейнер
небули 4 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. у пачці 25 мл
інгалятор 30 доз
інгалятор 60 доз
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Виробник
Boehringer Ingelheim
Novartis Pharma
АстраЗенека
Берінгер Інгельхайм
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Менаріні Груп
Мультиспрей
Новартіс Фарма
Фармак
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