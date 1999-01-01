Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L04
Індакатерол та глікопірронію бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L04
Індакатерол та глікопірронію бромід
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Ультібро Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 110 мкг + 50 мкг блістер з 1 інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
12
30
Виробник
Novartis Pharma
Новартіс Фарма
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