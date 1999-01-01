Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L11

Формотерол, глікопіронію бромід та будесонід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A LАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L11Формотерол, глікопіронію бромід та будесонід
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Триксео аеросфера
Триксео аеросфера
Суспензія для інгаляцій контейнер 120 інгаляцій №1
АстраЗенека
від 1330,81 грн
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