Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L03

Вілантерол та умеклідинія бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A LАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L03Вілантерол та умеклідинія бромід
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Аноро Елліпта
Аноро Елліпта
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 1189,00 грн
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