Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L03
Вілантерол та умеклідинія бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L03
Вілантерол та умеклідинія бромід
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Аноро Елліпта
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
1189,00
грн
в 325 аптеках
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