Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L05
Формотерол та аклідинію бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L05
Формотерол та аклідинію бромід
Сортування:
По популярності
Фільтр
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Менаріні Груп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Менаріні Груп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
1
3
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню