Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L05

Формотерол та аклідинію бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A LАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L05Формотерол та аклідинію бромід
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Дуаклір® Дженуейр®
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Менаріні Груп
Немає в наявності
Дуаклір® Дженуейр®
Дуаклір® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 340 мкг/доза + 12 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Менаріні Груп
Немає в наявності
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