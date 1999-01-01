Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L01

Фенотерол та іпратропія бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A LАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L01Фенотерол та іпратропія бромід
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Беродуал®
Беродуал®
Розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від 352,36 грн
в 922 аптеках
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Беродуал® Н
Беродуал® Н
Аерозоль дозований балончик металевий 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від 352,79 грн
в 878 аптеках
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Фрівей® Комбі
Фрівей® Комбі
Розчин для інгаляцій флакон у пачці 25 мл №1
Фармак
від 243,29 грн
в 707 аптеках
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Фрівей® Комбі Небула
Фрівей® Комбі Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
від 209,39 грн
в 395 аптеках
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Фрівей® Небула
Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №10
Фармак
Немає в наявності
Фрівей® Небула
Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
Немає в наявності
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