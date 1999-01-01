Київ
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L01
Фенотерол та іпратропія бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A L
Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдами
R03A L01
Фенотерол та іпратропія бромід
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Беродуал®
Розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
від
352,36
грн
в 922 аптеках
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Беродуал® Н
Аерозоль дозований балончик металевий 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від
352,79
грн
в 878 аптеках
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Фрівей® Комбі
Розчин для інгаляцій флакон у пачці 25 мл №1
Фармак
від
243,29
грн
в 707 аптеках
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Фрівей® Комбі Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
від
209,39
грн
в 395 аптеках
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Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №10
Фармак
Немає в наявності
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Фрівей® Небула
Розчин для інгаляцій небули 4 мл №20
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. дозов.
р-н д/інг.
Дозування
20 мкг/доза + 50 мкг/доза
Пакування
балон 200 доз
балончик метал. 10 мл
небули 4 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. у пачці 25 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
Boehringer Ingelheim
Берінгер Інгельхайм
Мультиспрей
Фармак
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