Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯАдренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами, вкл. потрійні комбінації з кортикостероїдамиВілантерол та умеклідинія бромідАноро ЕлліптаЦіни в аптеках

Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз, №1 - Одеса (326086) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1174,30 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1174,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
1293,87
Економія: -125,21 грн
1168,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1174,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
1145,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
1229,80
Економія: -112,50 грн
1117,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
959,11 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1174,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1174,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
1053,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
1226,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн