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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Одеса (343050) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
146,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
134,84 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
155,02
Економія: -19,85 грн
135,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
146,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
146,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1), блістер (1)
146,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (4)
140,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (3)
140,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
138,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
135,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (2)
139,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
146,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (6)
146,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
160,69
Економія: -26,39 грн
134,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
140,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (3)
145,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
143,93
Економія: -11,93 грн
132,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (4)
147,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (4)
147,50 грн