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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину, №16 - Одеса (343047) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
147,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
152,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
136,14 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
173,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
173,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
146,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
156,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2), блістер (1)
163,56 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
173,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (4)
100,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (4)
145,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
142,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
162,12
Економія: -23,50 грн
138,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
196,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
144,76 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
173,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
163,50
Економія: -29,23 грн
134,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
152,40
Економія: -15,24 грн
137,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
139,61
Економія: -9,50 грн
130,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
143,58 грн