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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Одеса (343045) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
146,26 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
197,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
100,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
147,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
146,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
145,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
197,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (13)
140,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (3)
100,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
162,12
Економія: -23,50 грн
138,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
197,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
135,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
225,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
197,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
139,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
197,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
146,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
145,74 грн