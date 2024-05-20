Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Одеса (343045) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
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Одеса, вул. Польська, 14
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, вул. Пироговська, 5
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Аптека enter
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Одеса, вул. Армійська, 8-Б
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Одеса, вул. Головатого Отамана, 161