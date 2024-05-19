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Анзибел® пастилки блістер зі смаком меду та лимону, №30 - Київ (115550) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1010 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -56,62 грн
231,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: блістер (2)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
226,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (14), блістер (2)
227,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: блістер (2)
224,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19), блістер (2)
252,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -67,62 грн
231,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
280,40
Економія: -71,06 грн
209,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
226,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
255,51 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
280,40
Економія: -71,06 грн
209,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (2)
278,52
Економія: -70,30 грн
208,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
252,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), блістер (1)
235,14 грн