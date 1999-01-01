Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A B
Антибіотики
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A B
Антибіотики
R02A B03
Фузафунгін
R02A B52**
Тіротрицин, комбінації
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Трахісан
Таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
від
183,52
грн
в 906 аптеках
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Біопарокс®
Спрей оромукозний и назальний 50 мг/10 мл контейнер під тиском 10 мл з дозуючим клапаном №1
Серв'є
Немає в наявності
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Біопарокс®
Спрей оромукозний и назальний 50 мг/10 мл контейнер під тиском 10 мл з дозуючим клапаном №1
Серв'є
Немає в наявності
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Форма випуску
спрей оромукозн. і назал.
табл. д/смокт.
Дозування
50 мг/10 мл
Пакування
блістер
контейнер під тиском 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Alpen Pharma AG
Servier
Серв'є
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