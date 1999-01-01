Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A B

Антибіотики

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A BАнтибіотики
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Трахісан
Трахісан
Таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
від 183,52 грн
в 906 аптеках
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Біопарокс®
Біопарокс®
Спрей оромукозний и назальний 50 мг/10 мл контейнер під тиском 10 мл з дозуючим клапаном №1
Серв'є
Немає в наявності
Біопарокс®
Біопарокс®
Спрей оромукозний и назальний 50 мг/10 мл контейнер під тиском 10 мл з дозуючим клапаном №1
Серв'є
Немає в наявності
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