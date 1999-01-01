Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A04
Фенілефрин
R01A A05
Оксиметазолін
R01A A07
Ксилометазолін
R01A A08
Нафазолін
R01A A09
Трамазолін
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Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
164,97
грн
в 991 аптеці
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Лазорин®
Спрей назальний 1,18 мг/мл балончик 10 мл з дозуючим пристроєм №1
Опелла Хелскеа Україна
від
155,30
грн
в 988 аптеках
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Евказолін® Аква
Спрей назальний 1 мг/г флакон 10 г №1
Фармак
від
87,54
грн
в 984 аптеках
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Фармазолін®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
45,65
грн
в 984 аптеках
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Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
138,98
грн
в 983 аптеках
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Нафтизин®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
28,58
грн
в 961 аптеці
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Ринт назальний спрей® зволожуючий
Спрей назальний 0,5 мг/г флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 10 г в пачці №1
Фармак
від
150,15
грн
в 956 аптеках
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Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
121,67
грн
в 955 аптеках
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Назалонг®
Спрей назальний дозований 0,05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
90,90
грн
в 953 аптеках
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Фармазолін® Н
Спрей назальний 1 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
від
96,41
грн
в 950 аптеках
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Фармазолін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
41,68
грн
в 941 аптеці
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Назол®
Спрей назальний 0,05 % флакон 10 мл з розпилювачем №1
Байєр
від
106,95
грн
в 941 аптеці
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Нокспрей Актив
Спрей назальний 0,5 мг/мл контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
118,39
грн
в 938 аптеках
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Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
77,86
грн
в 931 аптеці
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Нокспрей
Спрей назальний 0,05 % контейнер 10 мл №1
Сперко Україна
від
94,72
грн
в 931 аптеці
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Отривін
Краплі назальні 0,1 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
70,00
грн
в 923 аптеках
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Мераліс®
Спрей назальний 0,1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
131,66
грн
в 920 аптеках
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Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,05 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
82,18
грн
в 907 аптеках
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Риназолін®
Спрей назальний 0,5 мг/мл флакон скляний 10 мл в пачці №1
Фармак
від
103,21
грн
в 902 аптеках
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Мераліс®
Спрей назальний 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
144,96
грн
в 898 аптеках
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Форма випуску
гель назал.
крап.
крап. назал.
крап. назал., емульсія
крап. назал., р-н
розч. назал.
спрей
спрей назал.
спрей назал. доз.
спрей назал., р-н
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0.25 мг/мл
0.025 %
0.125 %
1 мг/г
1 мг/мл
1.18 мг/мл
1.25 мг/мл
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Пакування
балончик 10 мл
контейнер 10 мл
контейнер 15 мл
контейнер з кришкою-піпеткою 5 мл
контейнер з пробкою-розпилюв. 10 мл
контейнер п/е 10 мл
туба 5 г
туба 10 г
туба 15 г
фл. 5 мл
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з дозуюч. насосом 10 мл
фл. з кришкою-піпеткою 10 мл
фл. з мех. розпилювачем 10 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил. 10 г
фл. з насосом-дозатором 10 г
фл. з розпилювачем 10 г
фл. з розпилювачем 10 мл
фл. п/е 10 мл
фл. п/е 15 мл
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. з розпилювачем 10 мл
фл. склян. з крапельн. 10 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 15 мл
фл.-крапельн. 10 мл
флакон склян. з дозатором 10 мл
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Виробник
INPHARMA Trading SIA
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Naturwaren
Novartis Consumer Health SA
Xantis Pharma
esparma
Артериум Лтд
Артеріум Лтд
Байєр
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Здоровье
Корпорація Здоров'я
МакНіл Продактс Лімітед
Микрофарм
Мікрофарм
Натурварен
ООО "Нико"
Опелла Хелскеа Украина
Польфарма
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Сперко Украина
Сперко Україна
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фармтехнология
Флумед-Фарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
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