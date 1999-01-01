Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A C
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A C
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C01
Кислота кромогліцієва
R01A C03
Азеластин
R01A C08
Олопатадин
R01A C09**
Лоратадин
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Кромофарм®
Спрей назальний 2 % флакон 15 мл в пачці №1
Фармак
від
144,84
грн
в 797 аптеках
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Алергодил®
Спрей назальний дозований 1 мг/мл флакон 10 мл з нагвинченим розпилювачем №1
Меда Фарма
від
177,94
грн
в 362 аптеках
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Лоризан®
Гель назальний 0,5 % туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Паллада-НС
Спрей назальний, розчин 665 мкг/доза флакон 30 мл 240 доз №1
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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Санорин-Алерго
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
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Форма випуску
гель назал.
спрей назал.
спрей назал. доз.
спрей назал., р-н
Дозування
0.5 %
1 мг/мл
2 %
665 мкг/доза
Пакування
туба 15 г
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 30 мл
Виробник
WORLD MEDICINE GROUP
Xantis Pharma
Корпорация Артериум
Меда Фарма
Фармак
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