Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A C

Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A CПротиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
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Кромофарм®
Кромофарм®
Спрей назальний 2 % флакон 15 мл в пачці №1
Фармак
від 144,84 грн
в 797 аптеках
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Алергодил®
Алергодил®
Спрей назальний дозований 1 мг/мл флакон 10 мл з нагвинченим розпилювачем №1
Меда Фарма
від 177,94 грн
в 362 аптеках
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Лоризан®
Лоризан®
Гель назальний 0,5 % туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Паллада-НС
Паллада-НС
Спрей назальний, розчин 665 мкг/доза флакон 30 мл 240 доз №1
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Санорин-Алерго
Санорин-Алерго
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
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