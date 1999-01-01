Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D X
Інші засоби для застосування у разі деменції
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D X
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X01
Мемантин
N06D X02
Листя Гінкго
N06D X10**
Інші
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Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
759,74
грн
в 762 аптеках
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Білобіл® Інтенс 120 мг
Капсули 120 мг блістер №60
КРКА
від
750,01
грн
в 723 аптеках
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Білобіл® форте
Капсули 80 мг блістер №60
КРКА
від
550,62
грн
в 715 аптеках
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Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Асіно
від
376,42
грн
в 690 аптеках
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Денігма®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №140
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
1366,00
грн
в 689 аптеках
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Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Асіно
від
759,74
грн
в 677 аптеках
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Мембрал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
535,45
грн
в 645 аптеках
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Мемоплант
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Швабе
від
269,97
грн
в 642 аптеках
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Мемоплант Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №20
Швабе
від
503,90
грн
в 630 аптеках
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Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
263,70
грн
в 548 аптеках
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Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №60
КРКА
від
202,96
грн
в 512 аптеках
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Тебокан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №20
Швабе
від
599,90
грн
в 512 аптеках
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Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №30
Майолі
від
230,86
грн
в 510 аптеках
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Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
498,09
грн
в 484 аптеках
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Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №90
Майолі
від
626,73
грн
в 474 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №30
Астрафарм
від
124,25
грн
в 450 аптеках
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Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
354,86
грн
в 450 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №20
ІнтерХім
від
132,19
грн
в 414 аптеках
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Абікса
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна №28
Лундбек Експорт А/С
від
1876,62
грн
в 407 аптеках
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Мемтек®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
275,26
грн
в 403 аптеках
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Форма випуску
капс.
крап. орал.
р-н д/орал. застос.
р-н орал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
2 мг/мл
5 мг
10 мг
20 мг
40 мг
40 мг/мл
80 мг
120 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Alvogen IPCO
Gedeon Richter
MEGA LIFESCIENCES
ІнтерХім
Астрафарм
Асіно
Біттнер
Гледфарм
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лабораторії Майолі Спіндлер
Лундбек Експорт А/С
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пліва
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Швабе
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