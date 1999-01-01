Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D X

Інші засоби для застосування у разі деменції

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D XІнші засоби для застосування у разі деменції
Сортування: По популярності
Мемокс 20
Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 759,74 грн
в 762 аптеках
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Білобіл® Інтенс 120 мг
Білобіл® Інтенс 120 мг
Капсули 120 мг блістер №60
КРКА
від 750,01 грн
в 723 аптеках
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Білобіл® форте
Білобіл® форте
Капсули 80 мг блістер №60
КРКА
від 550,62 грн
в 715 аптеках
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Мемокс 10
Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Асіно
від 376,42 грн
в 690 аптеках
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Денігма®
Денігма®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №140
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 1366,00 грн
в 689 аптеках
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Мемокс 10
Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Асіно
від 759,74 грн
в 677 аптеках
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Мембрал
Мембрал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 535,45 грн
в 645 аптеках
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Мемоплант
Мемоплант
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Швабе
від 269,97 грн
в 642 аптеках
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Мемоплант Форте
Мемоплант Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №20
Швабе
від 503,90 грн
в 630 аптеках
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Мемамед®
Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 263,70 грн
в 548 аптеках
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Білобіл®
Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №60
КРКА
від 202,96 грн
в 512 аптеках
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Тебокан
Тебокан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №20
Швабе
від 599,90 грн
в 512 аптеках
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Танакан®
Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №30
Майолі
від 230,86 грн
в 510 аптеках
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Мемамед®
Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 498,09 грн
в 484 аптеках
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Танакан®
Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №90
Майолі
від 626,73 грн
в 474 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №30
Астрафарм
від 124,25 грн
в 450 аптеках
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Мемантин-Тева
Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 354,86 грн
в 450 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №20
ІнтерХім
від 132,19 грн
в 414 аптеках
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Абікса
Абікса
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна №28
Лундбек Експорт А/С
від 1876,62 грн
в 407 аптеках
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Мемтек®
Мемтек®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 275,26 грн
в 403 аптеках
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