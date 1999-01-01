Київ
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X02

Листя Гінкго

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D XІнші засоби для застосування у разі деменції
N06D X02Листя Гінкго
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Білобіл® Інтенс 120 мг
Білобіл® Інтенс 120 мг
Капсули 120 мг блістер №60
КРКА
від 750,01 грн
в 723 аптеках
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Білобіл® форте
Білобіл® форте
Капсули 80 мг блістер №60
КРКА
від 550,62 грн
в 715 аптеках
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Мемоплант
Мемоплант
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Швабе
від 269,97 грн
в 642 аптеках
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Мемоплант Форте
Мемоплант Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №20
Швабе
від 503,90 грн
в 630 аптеках
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Білобіл®
Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №60
КРКА
від 202,96 грн
в 512 аптеках
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Тебокан
Тебокан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №20
Швабе
від 599,90 грн
в 512 аптеках
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Танакан®
Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №30
Майолі
від 230,86 грн
в 510 аптеках
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Танакан®
Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №90
Майолі
від 626,73 грн
в 474 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №30
Астрафарм
від 124,25 грн
в 450 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №20
ІнтерХім
від 132,19 грн
в 414 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 120 мг блістер №20
ІнтерХім
від 310,44 грн
в 334 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 40 мг блістер №20
ІнтерХім
від 102,00 грн
в 332 аптеках
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Танакан®
Танакан®
Розчин оральний 40 мг/мл флакон 30 мл з дозатором №1
Майолі
від 253,89 грн
в 305 аптеках
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Меморин
Меморин
Краплі оральні 40 мг/мл флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 198,91 грн
в 292 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 80 мг блістер №30
від 215,60 грн
в 290 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 120 мг блістер №60
ІнтерХім
від 674,17 грн
в 62 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №60
ІнтерХім
від 504,00 грн
в 16 аптеках
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Гінкгоба
Гінкгоба
Капсули 40 мг блістер №60
ІнтерХім
від 332,22 грн
в 7 аптеках
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Білобіл®
Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
Гінкго Білоба-Астрафарм
Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №60
Немає в наявності
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