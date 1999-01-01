Київ
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X02
Листя Гінкго
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D X
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X02
Листя Гінкго
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Білобіл® Інтенс 120 мг
Капсули 120 мг блістер №60
КРКА
від
750,01
грн
в 723 аптеках
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Білобіл® форте
Капсули 80 мг блістер №60
КРКА
від
550,62
грн
в 715 аптеках
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Мемоплант
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Швабе
від
269,97
грн
в 642 аптеках
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Мемоплант Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №20
Швабе
від
503,90
грн
в 630 аптеках
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Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №60
КРКА
від
202,96
грн
в 512 аптеках
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Тебокан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №20
Швабе
від
599,90
грн
в 512 аптеках
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Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №30
Майолі
від
230,86
грн
в 510 аптеках
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Танакан®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у картонній коробці №90
Майолі
від
626,73
грн
в 474 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №30
Астрафарм
від
124,25
грн
в 450 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №20
ІнтерХім
від
132,19
грн
в 414 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 120 мг блістер №20
ІнтерХім
від
310,44
грн
в 334 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 40 мг блістер №20
ІнтерХім
від
102,00
грн
в 332 аптеках
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Танакан®
Розчин оральний 40 мг/мл флакон 30 мл з дозатором №1
Майолі
від
253,89
грн
в 305 аптеках
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Меморин
Краплі оральні 40 мг/мл флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
198,91
грн
в 292 аптеках
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 80 мг блістер №30
від
215,60
грн
в 290 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 120 мг блістер №60
ІнтерХім
від
674,17
грн
в 62 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 80 мг блістер №60
ІнтерХім
від
504,00
грн
в 16 аптеках
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Гінкгоба
Капсули 40 мг блістер №60
ІнтерХім
від
332,22
грн
в 7 аптеках
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Білобіл®
Капсули 40 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
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Гінкго Білоба-Астрафарм
Капсули 40 мг блістер №60
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс.
крап. орал.
р-н орал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
40 мг
40 мг/мл
80 мг
120 мг
Пакування
блістер
фл. 30 мл
фл. 40 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
30
60
90
Виробник
MEGA LIFESCIENCES
ІнтерХім
Астрафарм
КРКА
Лабораторії Майолі Спіндлер
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Швабе
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