Київ
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X01

Мемантин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06DЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D XІнші засоби для застосування у разі деменції
N06D X01Мемантин
Сортування: По популярності
Мемокс 20
Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від 759,74 грн
в 762 аптеках
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Мемокс 10
Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Асіно
від 376,42 грн
в 690 аптеках
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Денігма®
Денігма®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №140
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 1366,00 грн
в 689 аптеках
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Мемокс 10
Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Асіно
від 759,74 грн
в 677 аптеках
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Мембрал
Мембрал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 535,45 грн
в 645 аптеках
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Мемамед®
Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 263,70 грн
в 548 аптеках
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Мемамед®
Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 498,09 грн
в 484 аптеках
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Мемантин-Тева
Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 354,86 грн
в 450 аптеках
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Абікса
Абікса
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна №28
Лундбек Експорт А/С
від 1876,62 грн
в 407 аптеках
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Мемтек®
Мемтек®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 275,26 грн
в 403 аптеках
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Мемантин-Тева
Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від 654,16 грн
в 371 аптеці
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Мемокс 20
Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від 1147,14 грн
в 356 аптеках
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Мема
Мема
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 987,60 грн
в 343 аптеках
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Мексія 10
Мексія 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
від 671,05 грн
в 338 аптеках
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Мема
Мема
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Тева Україна
від 2012,00 грн
в 334 аптеках
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Мематон ІС
Мематон ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
ІнтерХім
від 321,38 грн
в 308 аптеках
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Ментавістін
Ментавістін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 435,58 грн
в 298 аптеках
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Мематон ІС
Мематон ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
ІнтерХім
від 499,59 грн
в 152 аптеках
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Денігма®
Денігма®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №140
Гледфарм
від 2480,19 грн
в 40 аптеках
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Денігма®
Денігма®
Розчин для орального застосування 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від 318,02 грн
в 15 аптеках
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