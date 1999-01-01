Київ
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X01
Мемантин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06D
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇ
N06D X
Інші засоби для застосування у разі деменції
N06D X01
Мемантин
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Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Асіно
від
759,74
грн
в 762 аптеках
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Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Асіно
від
376,42
грн
в 690 аптеках
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Денігма®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №140
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
1366,00
грн
в 689 аптеках
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Мемокс 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у пачці №60
Асіно
від
759,74
грн
в 677 аптеках
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Мембрал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
535,45
грн
в 645 аптеках
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Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
263,70
грн
в 548 аптеках
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Мемамед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
498,09
грн
в 484 аптеках
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Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
354,86
грн
в 450 аптеках
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Абікса
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна №28
Лундбек Експорт А/С
від
1876,62
грн
в 407 аптеках
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Мемтек®
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
275,26
грн
в 403 аптеках
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Мемантин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від
654,16
грн
в 371 аптеці
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Мемокс 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Асіно
від
1147,14
грн
в 356 аптеках
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Мема
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
987,60
грн
в 343 аптеках
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Мексія 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
від
671,05
грн
в 338 аптеках
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Мема
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
Тева Україна
від
2012,00
грн
в 334 аптеках
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Мематон ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
ІнтерХім
від
321,38
грн
в 308 аптеках
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Ментавістін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
435,58
грн
в 298 аптеках
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Мематон ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
ІнтерХім
від
499,59
грн
в 152 аптеках
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Денігма®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №140
Гледфарм
від
2480,19
грн
в 40 аптеках
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Денігма®
Розчин для орального застосування 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Гледфарм
від
318,02
грн
в 15 аптеках
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1
2
3
Форма випуску
р-н д/орал. застос.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
2 мг/мл
5 мг
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
14
28
30
42
50
56
60
90
140
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Виробник
Alvogen IPCO
Gedeon Richter
ІнтерХім
Асіно
Гледфарм
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лундбек Експорт А/С
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Пліва
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Тева
Тева Украина
Тева Україна
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