Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна, №28 - Київ (85314) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Всього: упаковка (67)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00