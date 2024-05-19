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Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна, №28 - Київ (85314) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1973,99
Економія: -61,16 грн
1912,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
2070,30
Економія: -112,20 грн
1958,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1863,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), блістер (1)
2092,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1849,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
2139,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1945,99
Економія: -33,16 грн
1912,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
2048,46 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
2066,80
Економія: -108,70 грн
1958,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2000,00
Економія: -41,90 грн
1958,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
2096,17
Економія: -324,15 грн
1772,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), блістер (1)
2076,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
2715,00
Економія: -550,74 грн
2164,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
2059,10
Економія: -101,00 грн
1958,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
2357,11
Економія: -431,27 грн
1925,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
1967,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
1972,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2029,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
2359,14
Економія: -412,52 грн
1946,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2029,60 грн