Київ
Саліцилова кислота та її похідні
N02B A01

Кислота ацетилсаліцилова

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B AСаліцилова кислота та її похідні
N02B A01Кислота ацетилсаліцилова
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Аспірин® C
Аспірин® C
Таблетки шипучі №10
Байєр
від 180,13 грн
в 963 аптеках
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Упсарин УПСА 500 мг
Упсарин УПСА 500 мг
Таблетки шипучі 500 мг стрип у картонній коробці №16
УПСА
від 141,05 грн
в 920 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 13,89 грн
в 800 аптеках
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Аспірин®
Аспірин®
Таблетки 500 мг №20
Байєр Консьюмер Кер
від 102,99 грн
в 726 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від 12,03 грн
в 601 аптеці
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від 75,11 грн
в 454 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від 31,81 грн
в 431 аптеці
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер №10
Галичфарм
від 15,60 грн
в 353 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №100
Лубнифарм
від 67,20 грн
в 133 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм solution pharm №10
Лубнифарм
від 19,60 грн
в 78 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №10
Технолог
від 15,92 грн
в 45 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
Монфарм
від 16,00 грн
в 22 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
Монфарм
від 68,82 грн
в 17 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №10
від 3,90 грн
в 9 аптеках інших міст
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Ацетилсаліцилова кислота
Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від 4,50 грн
в 8 аптеках
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Ацетилка
Ацетилка
Таблетки шипучі 500 мг стрип №16
Здоров'я
від 73,60 грн
в 3 аптеках
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Аспетер
Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер №50
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
Аспетер
Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер в пачці №50
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
Аспетер
Аспетер
Таблетки 325 мг блістер №6
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
Аспетер
Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер в пачці №30
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
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