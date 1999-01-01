Київ
Саліцилова кислота та її похідні
N02B A01
Кислота ацетилсаліцилова
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B A
Саліцилова кислота та її похідні
N02B A01
Кислота ацетилсаліцилова
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Аспірин® C
Таблетки шипучі №10
Байєр
від
180,13
грн
в 963 аптеках
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Упсарин УПСА 500 мг
Таблетки шипучі 500 мг стрип у картонній коробці №16
УПСА
від
141,05
грн
в 920 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
13,89
грн
в 800 аптеках
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Аспірин®
Таблетки 500 мг №20
Байєр Консьюмер Кер
від
102,99
грн
в 726 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
12,03
грн
в 601 аптеці
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від
75,11
грн
в 454 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від
31,81
грн
в 431 аптеці
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер №10
Галичфарм
від
15,60
грн
в 353 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №100
Лубнифарм
від
67,20
грн
в 133 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм solution pharm №10
Лубнифарм
від
19,60
грн
в 78 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 500 мг блістер №10
Технолог
від
15,92
грн
в 45 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
Монфарм
від
16,00
грн
в 22 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
Монфарм
від
68,82
грн
в 17 аптеках
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №10
від
3,90
грн
в 9 аптеках інших міст
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Ацетилсаліцилова кислота
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від
4,50
грн
в 8 аптеках
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Ацетилка
Таблетки шипучі 500 мг стрип №16
Здоров'я
від
73,60
грн
в 3 аптеках
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Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер №50
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
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Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер в пачці №50
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
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Аспетер
Таблетки 325 мг блістер №6
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
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Аспетер
Таблетки 325 мг контейнер в пачці №30
Стиролбіофарм Балтикум
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
табл.
табл. шип.
Дозування
0.5 г
325 мг
500 мг
Пакування
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
6
10
12
16
20
30
50
100
120
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Байєр
Байєр Консьюмер Кер
Галичфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Монфарм
Стиролбиофарм Балтикум
Технолог
УПСА
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