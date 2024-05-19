Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАцетилсаліцилова кислотаЦіни в аптеках

Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Київ (182539) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
78,68
Економія: -13,79 грн
64,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
74,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4), блістер (8)
74,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
79,29
Економія: -14,40 грн
64,89 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
75,00
Економія: -6,00 грн
69,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: таблетки (90)
73,50
Економія: -8,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
79,29
Економія: -14,40 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -16,10 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -9,10 грн
64,89 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (2)
75,99
Економія: -11,10 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (6)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (4)
77,50
Економія: -12,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (3)
79,29
Економія: -14,40 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (1)
78,43
Економія: -13,54 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (3)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -12,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -12,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -10,61 грн
64,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (3)
79,28
Економія: -14,39 грн
64,89 грн