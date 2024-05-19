Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Київ (182539) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
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Всього: упаковка (4)
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Київ, просп. Тичини Павла, 3
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28