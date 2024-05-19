Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніКислота ацетилсаліциловаАцетилсаліцилова кислотаЦіни в аптеках

Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №10 - Київ (96896) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (6)
9,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (13)
9,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (10)
9,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (11)
12,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (10)
10,00 грн
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (3)
6,80 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (36)
7,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (29)
7,86 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (10)
7,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 14:00
Таранівка, вул. Харківська, 27
Всього: упаковка (103)
7,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (63)
7,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 14:00
Шелудьківка, вул. Дружби, 92
Всього: упаковка (50)
8,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом