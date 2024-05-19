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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Київ (182538) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (19)
16,28
Економія: -0,88 грн
15,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (12)
12,54
Економія: -0,74 грн
11,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
22,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
20,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (6)
15,66
Економія: -0,66 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (4)
16,76
Економія: -1,00 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (7), блістер (1)
16,25
Економія: -0,65 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (22)
16,34
Економія: -0,94 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
17,16
Економія: -1,40 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (17), блістер (1)
15,28
Економія: -0,48 грн
14,80 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Всього: упаковка (16), блістер (1)
15,26
Економія: -0,46 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (11)
15,71
Економія: -0,51 грн
15,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (28)
17,51
Економія: -1,75 грн
15,76 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: блістер (1)
17,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (11)
15,66
Економія: -0,86 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
16,61
Економія: -0,85 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (5)
16,49
Економія: -0,73 грн
15,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (6)
15,37
Економія: -0,78 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
15,60
Економія: -0,80 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (2)
15,39
Економія: -0,80 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (7), блістер (1)
16,35
Економія: -0,75 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
16,15
Економія: -0,75 грн
15,40 грн