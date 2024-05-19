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Аспірин® C таблетки шипучі, №10 - Київ (12077) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1202 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
229,99
Економія: -44,65 грн
185,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (8), таблетки шипучі (2)
241,80
Економія: -54,30 грн
187,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (2)
241,90
Економія: -54,40 грн
187,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
174,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (7), таблетки шипучі (4)
198,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
174,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
188,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), таблетки шипучі (1)
175,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (2)
241,90
Економія: -54,40 грн
187,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
224,99
Економія: -39,65 грн
185,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (8)
222,90
Економія: -41,09 грн
181,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), таблетки шипучі (1)
188,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), таблетки шипучі (1)
175,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
236,10
Економія: -59,85 грн
176,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5), таблетки шипучі (1)
231,70
Економія: -44,20 грн
187,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4), таблетки шипучі (4)
241,80
Економія: -54,30 грн
187,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
204,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (13)
241,80
Економія: -54,30 грн
187,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6), таблетки шипучі (1)
219,19
Економія: -49,85 грн
169,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), таблетки шипучі (4)
186,40 грн