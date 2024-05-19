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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (114619) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (9)
24,94
Економія: -9,10 грн
15,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (15)
24,88
Економія: -8,92 грн
15,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (12)
21,71
Економія: -7,49 грн
14,22 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (18)
20,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (5)
24,44
Економія: -0,73 грн
23,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (5)
23,18
Економія: -7,36 грн
15,82 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (7)
18,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (65)
16,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (84)
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (15)
24,00
Економія: -6,54 грн
17,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
23,68
Економія: -9,48 грн
14,20 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (5)
10,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (20)
20,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (21)
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
20,19
Економія: -4,36 грн
15,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (15)
24,07
Економія: -8,81 грн
15,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (29)
23,60
Економія: -8,34 грн
15,26 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (17)
24,44
Економія: -0,73 грн
23,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (8)
23,89
Економія: -5,67 грн
18,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (8)
24,36
Економія: -9,10 грн
15,26 грн