Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (222179) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Аптека
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (60)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (57)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хотин, вул. Олімпійська, 81
Здорова родина
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Всього: упаковка (101)
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (33)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14