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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Київ (27533) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5)
6,41
Економія: -0,41 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
6,55
Економія: -0,25 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (22)
6,64
Економія: -0,34 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (29)
6,66
Економія: -0,36 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (12)
6,57
Економія: -0,27 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (26)
6,63
Економія: -0,33 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (6)
6,58
Економія: -0,28 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (23)
6,57
Економія: -0,27 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (12)
6,62
Економія: -0,32 грн
6,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,34
Економія: -1,16 грн
9,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (26)
6,35
Економія: -0,35 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (9)
6,39
Економія: -0,39 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (30)
6,71
Економія: -0,41 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (24)
6,49
Економія: -0,19 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
6,73
Економія: -0,43 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (9)
6,51
Економія: -0,21 грн
6,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (7)
6,54
Економія: -0,24 грн
6,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (25)
6,26
Економія: -0,26 грн
6,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (20)
6,53
Економія: -0,23 грн
6,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (10)
6,26
Економія: -0,26 грн
6,00 грн