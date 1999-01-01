Київ
Препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A01

Алопуринол

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A AПрепарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A01Алопуринол
Сортування: По популярності
Алопуринол-КВ
Алопуринол-КВ
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 98,47 грн
в 838 аптеках
Знайти в аптеках
Алопуринол-КВ
Алопуринол-КВ
Таблетки 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 174,21 грн
в 799 аптеках
Знайти в аптеках
Алопуринол
Алопуринол
Таблетки 100 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 53,00 грн
в 789 аптеках
Знайти в аптеках
Алопуринол Сандоз®
Алопуринол Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
від 242,20 грн
в 671 аптеці
Знайти в аптеках
Алопуринол Сандоз®
Алопуринол Сандоз®
Таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
від 495,87 грн
в 438 аптеках
Знайти в аптеках
Алопуринол-Здоров'я
Алопуринол-Здоров'я
Таблетки 300 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 165,39 грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Алопуринол-Здоров'я
Алопуринол-Здоров'я
Таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 58,80 грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране