Київ
Препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A01
Алопуринол
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A A
Препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A01
Алопуринол
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Алопуринол-КВ
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
98,47
грн
в 838 аптеках
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Алопуринол-КВ
Таблетки 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
174,21
грн
в 799 аптеках
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Алопуринол
Таблетки 100 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
53,00
грн
в 789 аптеках
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Алопуринол Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
від
242,20
грн
в 671 аптеці
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Алопуринол Сандоз®
Таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
від
495,87
грн
в 438 аптеках
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Алопуринол-Здоров'я
Таблетки 300 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
165,39
грн
в 200 аптеках
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Алопуринол-Здоров'я
Таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
58,80
грн
в 33 аптеках
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Дозування
100 мг
300 мг
Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
Sandoz
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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