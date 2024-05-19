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Алопуринол-КВ таблетки 300 мг блістер в пачці, №30 - Київ (472721) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 874 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
207,89
Економія: -21,10 грн
186,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
215,90
Економія: -26,70 грн
189,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
220,80
Економія: -31,60 грн
189,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
192,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
186,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19), блістер (1)
185,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
179,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
180,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
218,28
Економія: -31,49 грн
186,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
179,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (2)
191,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
206,00
Економія: -24,03 грн
181,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
218,20
Економія: -29,00 грн
189,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5), блістер (2)
179,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
196,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
215,90
Економія: -29,11 грн
186,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
231,30
Економія: -42,10 грн
189,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
172,72 грн