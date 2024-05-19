Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (611599) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Лобановського, 6-А
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
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Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Аптека нц
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Київ, вул. Теліги Олени, 11
Подорожник
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
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Київ, просп. Миру, 2/3
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А