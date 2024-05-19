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Алопуринол-Здоров'я таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (611599) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
78,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -11,88 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
84,22
Економія: -3,47 грн
80,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (2)
86,27
Економія: -4,59 грн
81,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
76,65
Економія: -4,40 грн
72,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
78,48
Економія: -2,73 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (2)
76,94
Економія: -2,44 грн
74,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
78,49
Економія: -2,73 грн
75,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
85,34
Економія: -15,72 грн
69,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (3)
80,57
Економія: -4,33 грн
76,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
79,83
Економія: -4,08 грн
75,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -9,88 грн
69,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -5,37 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
81,18
Економія: -7,28 грн
73,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -9,37 грн
69,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -15,71 грн
69,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -10,88 грн
69,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
Всього: упаковка (1)
113,40
Економія: -43,10 грн
70,30 грн