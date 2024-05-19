Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Київ (124508) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 667 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А