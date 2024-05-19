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Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Київ (124508) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 667 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (4)
562,50
Економія: -55,90 грн
506,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
598,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (2)
613,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
626,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (3)
635,10
Економія: -128,50 грн
506,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
563,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
623,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
573,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
543,30
Економія: -36,70 грн
506,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: таблетки (40)
527,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), блістер (1)
559,00
Економія: -52,40 грн
506,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: блістер (4)
611,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: блістер (2)
543,30
Економія: -36,70 грн
506,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
598,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
543,44
Економія: -47,57 грн
495,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
523,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
559,00
Економія: -52,40 грн
506,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
622,15
Економія: -18,66 грн
603,49 грн