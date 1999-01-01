Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M04

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
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Аденурік® 80 мг
Аденурік® 80 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від 801,20 грн
в 869 аптеках
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Алопуринол-КВ
Алопуринол-КВ
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 98,47 грн
в 838 аптеках
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Алопуринол-КВ
Алопуринол-КВ
Таблетки 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 174,21 грн
в 799 аптеках
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Алопуринол
Алопуринол
Таблетки 100 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 53,00 грн
в 789 аптеках
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Аденурік® 120 мг
Аденурік® 120 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від 864,00 грн
в 760 аптеках
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Ліквестія®
Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Фармак
від 704,34 грн
в 720 аптеках
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Подафеб
Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 605,70 грн
в 708 аптеках
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Колхікум-Дисперт
Колхікум-Дисперт
Таблетки, вкриті оболонкою 0,5 мг блістер №20
Фармаселект Інтернешнл
від 316,05 грн
в 704 аптеках
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Алопуринол Сандоз®
Алопуринол Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
від 242,20 грн
в 671 аптеці
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Колхіцин Лірка
Колхіцин Лірка
Таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
від 701,46 грн
в 646 аптеках
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Ефстат
Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 688,96 грн
в 574 аптеках
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Подафеб
Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 660,90 грн
в 471 аптеці
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Ліквестія®
Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Фармак
від 744,24 грн
в 464 аптеках
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Алопуринол Сандоз®
Алопуринол Сандоз®
Таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
від 495,87 грн
в 438 аптеках
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Подаграт
Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 604,72 грн
в 426 аптеках
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Єврофеб
Єврофеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Euro Lifecare
від 676,62 грн
в 401 аптеці
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Фебумакс
Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від 604,02 грн
в 373 аптеках
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Ефстат
Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 665,66 грн
в 361 аптеці
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Подаграт
Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 631,89 грн
в 343 аптеках
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Фебумакс
Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від 689,00 грн
в 332 аптеках
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Діагностика подагри

Подагра є найпоширенішим запальним артритом. Так, наприклад, у Великій Британії її відзначають у 2,5% населення (Abhishek A. et al., 2017). У США подагру, за оцінками експертів, діагностують у 3,9% населення загалом (Хиць А.Р., 2020). Подагра розвивається внаслідок стійкої гіперурикемії (підвищення рівня сечової кислоти в плазмі крові до 360 мкмоль/л і вище), що призводить до внутрішньо- та/або періартикулярного відкладення кристалів сечової кислоти. Сечова кислота є кінцевим продуктом розпаду пуринів, як ендогенних, так і тих, що надходять із їжею.

Діагностика подагри ґрунтується на клінічних симптомах (напади подагричного артриту, що вражає переважно суглоби ніг, наявність тофусів), визначенні рівня сечової кислоти в крові та даних рентгенографії суглобів. Важливим методом діагностики патології є пункція ураженого суглоба з аспірацією та подальшою мікроскопією синовіальної рідини у поляризованому світлі. Рівень сечової кислоти в плазмі крові у пацієнтів з гострим нападом подагричного артриту може бути нормальним! Важливо, що в осіб з подагрою відзначають підвищений ризик розвитку серцево-судинних та метаболічних захворювань (артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, дисліпідемії, цукрового діабету, ожиріння та ін.) (Abhishek A. et al., 2017), тому у разі діагностування у пацієнта подагри необхідно провести комплексне обстеження.

Чим лікувати пацієнтів із подагрою?

Основу терапії пацієнтів з подагрою становлять сучасні ефективні препарати, що знижують рівень сечової кислоти в плазмі шляхом інгібування ксантиноксидази (наприклад препарати у таблетованій формі, такі як алопуринол, фебуксостат) (Abhishek A. et al., 2017). Іншим важливим принципом лікування при цій патології є дієтотерапія для обмеження надходження пуринів з їжею. Подагра - захворювання, за якого терапія здійснюється переважно амбулаторно (Engel B. et al., 2018). Важливо, що проводити протизапальне лікування при цій патології із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та/або глюкокортикостероїдів рекомендується тільки на тлі прийому уратзнижувальних лікарських засобів (Хиць А.Р., 2020).

Які ж препарати застосовують для усунення гострого нападу подагричного артриту?

  • НПЗП: ібупрофен, диклофенак, кетопрофен, кеторолак, німесулід. За оцінками експертів, для зниження ризику розвитку побічних ефектів перед застосуванням НПЗП пацієнтам слід звернути увагу на функцію нирок (Engel B. et al., 2018). Зазвичай рекомендуються знеболювальні та протизапальні препарати в таблетках, але можливе застосування мазі, гелю, що містять НПЗП (диклофенак, кетопрофен);
  • глюкокортикостероїди;
  • колхіцин.

Показання до уратзнижувальної терапії:

  • наявність більше одного гострого нападу подагри протягом 12 міс (при неускладненій подагрі);
  • менш часті напади за наявності тофусів, ниркової недостатності, сечокислого нефролітіазу або необхідності продовження прийому діуретиків при серцевій недостатності.

Цільовий рівень сечової кислоти в плазмі крові для пацієнтів з подагрою становить ≤300 мкмоль/л (Abhishek A. et al., 2017).

Класифікація препаратів, які застосовуються при подагрі:

  • препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти (список зареєстрованих в Україні лікарських засобів цієї групи невеликий: алопуринол, фебуксостат). Серед нових препаратів, що застосовуються при подагрі, насамперед слід назвати фебуксостат - інгібітор ферменту ксантиноксидази, що увійшов у клінічну практику 2008 р. За рахунок зниження активності ксантиноксидази фебуксостат пригнічує утворення сечової кислоти як на етапі перетворення гіпоксантину на ксантин, так і на етапі метаболічного перетворення ксантину на сечову кислоту. Фебуксостат застосовують у терапії пацієнтів з подагрою при хронічній гіперурикемії, а також для лікування та профілактики гіперурикемії у пацієнтів віком від 18 років, які отримують хіміотерапію при гематологічних злоякісних захворюваннях. Алопуринол також пригнічує ксантиноксидазу та утворення сечової кислоти з пуринів. Таким чином, препарат знижує рівень сечової кислоти у плазмі крові та, відповідно, відкладення кристалів сечової кислоти у синовіальній оболонці суглобів, м'яких тканинах та нирках. Алопуринол показаний при підвищенні рівня сечової кислоти більше 500 мкмоль/л, якщо він не знижується при дотриманні дієти, уратній нефропатії та уратному нефролітіазі, вторинній гіперурикемії (наприклад при псоріазі), гіперурикемії при злоякісних захворюваннях системи крові та хіміотерапії. Алопуринол застосовується і в педіатричній практиці: при вторинній гіперурикемії та деяких спадкових обмінних захворюваннях та синдромах;
  • препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти: колхіцин. Колхіцин пригнічує дегрануляцію внутрішньоклітинних лізосом, а також міграцію та адгезію лейкоцитів. Препарат перешкоджає процесам клітинного поділу, оскільки зв'язується з мікротрубочками на етапі інтерфазного поділу клітини та інгібує їх полімеризацію. При цьому колхіцин не знижує концентрацію сечової кислоти в плазмі крові та тканинах. Оскільки препарат пригнічує міграцію лейкоцитів в осередок запалення, він зменшує вираженість запальної реакції при гострому подагричному артриті. У той же час його застосовують не тільки для усунення гострих нападів подагричного артриту, а й для їх профілактики. Колхіцин при подагрі рекомендується призначати тільки при супутньому прийомі препаратів, які знижують рівень сечової кислоти (Хиць А.Р., 2020). Іншою сферою застосування колхіцину є кардіологія: так, він показаний при гострому перикардиті та для профілактики загострень рецидивного перикардиту (Целуйко В.Й., 2020). Також препарат використовується в терапії пацієнтів із хворобою Бехчета. При сімейній середземноморській лихоманці колхіцин застосовують для профілактики нападів та розвитку амілоїдозу. При цьому захворюванні препарат застосовують не тільки у дорослих пацієнтів, але і у дітей.

Протипоказання до застосування препаратів, призначених для лікування пацієнтів з подагрою

Кожен конкретний препарат, який застосовується при подагрі, має протипоказання.

Так, флебуксостат протипоказаний лише при алергічних реакціях в анамнезі на діючу речовину або додаткові компоненти препарату. Алопуринол не застосовують при алергічних реакціях в анамнезі, тяжких порушеннях функції печінки або нирок (тяжка печінкова або ниркова недостатність). Не призначають препарат і при гострих нападах подагри. Специфічними для колхіцину протипоказаннями до застосування є поєднаний прийом з інгібіторами Р-глікопротеїну або сильними інгібіторами CYP 3A4. Також колхіцин протипоказаний пацієнтам з нирковою недостатністю, які перебувають на діалізі.

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