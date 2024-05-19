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Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (124507) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 794 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
242,66 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
287,10
Економія: -53,30 грн
233,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
287,10
Економія: -53,30 грн
233,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
267,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (3)
267,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9), блістер (3)
264,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
280,90
Економія: -47,10 грн
233,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
267,99
Економія: -25,33 грн
242,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
262,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4), блістер (3)
263,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
229,28
Економія: -4,38 грн
224,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
287,10
Економія: -53,30 грн
233,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
280,50
Економія: -46,70 грн
233,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
233,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), блістер (2)
280,90
Економія: -47,10 грн
233,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
288,63
Економія: -81,22 грн
207,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (4)
264,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
233,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
265,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки (30)
224,14
Економія: -26,14 грн
198,00 грн