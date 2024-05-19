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Алопуринол-Здоров'я таблетки 300 мг блістер, №50 - Київ (611604) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
183,79
Економія: -27,83 грн
155,96 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
176,12
Економія: -9,19 грн
166,93 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (2)
156,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: таблетки (20)
181,50
Економія: -25,54 грн
155,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Литвинського, 33
Всього: таблетки (30)
171,99
Економія: -16,03 грн
155,96 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
168,50
Економія: -5,05 грн
163,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
Всього: упаковка (1)
175,32
Економія: -8,82 грн
166,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: таблетки (30)
159,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
162,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: таблетки (40)
166,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лютіж, вул. Визволителів, 56-А
Всього: упаковка (1)
182,20
Економія: -26,24 грн
155,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
Всього: таблетки (30)
182,20
Економія: -26,24 грн
155,96 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
166,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
166,30 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
166,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (2)
181,99
Економія: -26,03 грн
155,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
166,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
166,30 грн