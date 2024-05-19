Алопуринол-Здоров'я таблетки 300 мг блістер, №50 - Київ (611604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Литвинського, 33
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
Альго-фарм
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лютіж, вул. Визволителів, 56-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Наявність на 2024-05-22 - 12:00