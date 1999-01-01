Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A A
Препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A C
Препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти
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Аденурік® 80 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від
801,20
грн
в 869 аптеках
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Алопуринол-КВ
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
98,47
грн
в 838 аптеках
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Алопуринол-КВ
Таблетки 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
174,21
грн
в 799 аптеках
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Алопуринол
Таблетки 100 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
53,00
грн
в 789 аптеках
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Аденурік® 120 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від
864,00
грн
в 760 аптеках
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Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Фармак
від
704,34
грн
в 720 аптеках
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Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
605,70
грн
в 708 аптеках
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Колхікум-Дисперт
Таблетки, вкриті оболонкою 0,5 мг блістер №20
Фармаселект Інтернешнл
від
316,05
грн
в 704 аптеках
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Алопуринол Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
від
242,20
грн
в 671 аптеці
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Колхіцин Лірка
Таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
від
701,46
грн
в 646 аптеках
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Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від
688,96
грн
в 574 аптеках
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Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
660,90
грн
в 471 аптеці
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Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Фармак
від
744,24
грн
в 464 аптеках
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Алопуринол Сандоз®
Таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
від
495,87
грн
в 438 аптеках
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Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
604,72
грн
в 426 аптеках
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Єврофеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Euro Lifecare
від
676,62
грн
в 401 аптеці
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Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від
604,02
грн
в 373 аптеках
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Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від
665,66
грн
в 361 аптеці
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Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
631,89
грн
в 343 аптеках
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Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від
689,00
грн
в 332 аптеках
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Виробник
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Aristo Pharma GmbH
Euro Lifecare
Mankind Pharma Limited
Menarini Group
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Sandoz
Xantis Pharma
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Маклеодс Фармасьютикалс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармак
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