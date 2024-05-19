Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (21893) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки (20)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Костянтинівська, 25