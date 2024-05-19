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Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Київ (21893) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки (20)
103,15
Економія: -13,99 грн
89,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
97,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (29)
95,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
100,83
Економія: -10,09 грн
90,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (3)
107,14
Економія: -16,49 грн
90,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
96,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
100,83
Економія: -10,09 грн
90,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (4), блістер (4)
110,06
Економія: -20,35 грн
89,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
109,77
Економія: -10,15 грн
99,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2), блістер (2)
108,57
Економія: -17,99 грн
90,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
117,69
Економія: -17,88 грн
99,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2), блістер (4)
102,74
Економія: -3,24 грн
99,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3), блістер (4)
106,11
Економія: -15,78 грн
90,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3), блістер (3)
99,55
Економія: -12,31 грн
87,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
93,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3), блістер (1)
104,91
Економія: -5,26 грн
99,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: таблетки (30)
102,91
Економія: -15,71 грн
87,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
100,94
Економія: -13,74 грн
87,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2), блістер (3)
103,02
Економія: -8,50 грн
94,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (1)
104,34
Економія: -17,14 грн
87,20 грн