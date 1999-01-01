M04A C Препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти

Сортування: По популярності Фільтр Колхікум-Дисперт Таблетки, вкриті оболонкою 0,5 мг блістер №20 Фармаселект Інтернешнл Колхіцин Лірка Таблетки 1 мг блістер №60 ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. Форма випуску табл. табл. в/о Дозування 0.5 мг 1 мг Кількість штук в упаковці 20 60 Виробник ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. Pharmaselect International Beteiligungs GmbH