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Артрокол гель 25 мг/г туба 45 г, №1 - Київ (188003) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 692 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
180,50
Економія: -39,69 грн
140,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
204,10
Економія: -63,90 грн
140,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
137,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
158,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (35)
157,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
203,60
Економія: -63,40 грн
140,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
180,50
Економія: -39,69 грн
140,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
136,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
214,10
Економія: -62,76 грн
151,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
204,10
Економія: -63,90 грн
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
204,10
Економія: -63,90 грн
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
203,60
Економія: -63,40 грн
140,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
171,32
Економія: -18,06 грн
153,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
159,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
204,10
Економія: -63,90 грн
140,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
157,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
218,40
Економія: -64,06 грн
154,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
158,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
197,90
Економія: -57,70 грн
140,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
178,31
Економія: -34,84 грн
143,47 грн