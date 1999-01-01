Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E

Похідні пропіонової кислоти

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
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Дексалгін® Ін'єкт
Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 248,19 грн
в 960 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 154,66 грн
в 957 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 146,96 грн
в 949 аптеках
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Нурофєн® форте
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 120,00 грн
в 947 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 196,00 грн
в 946 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 199,20 грн
в 926 аптеках
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Налгезін®
Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №20
КРКА
від 178,04 грн
в 925 аптеках
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Налгезін® форте
Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №20
КРКА
від 258,32 грн
в 921 аптеці
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Нурофєн® Експрес форте
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 134,84 грн
в 920 аптеках
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Нурофєн® форте
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 212,00 грн
в 916 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 91,04 грн
в 916 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 222,47 грн
в 913 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 222,00 грн
в 912 аптеках
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Нурофєн® Колд & Флю
Нурофєн® Колд & Флю
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 5 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,53 грн
в 903 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №8
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 71,20 грн
в 898 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 66,80 грн
в 894 аптеках
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Нурофєн® Експрес Ультракап
Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,31 грн
в 892 аптеках
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Нурофєн® Інтенсив
Нурофєн® Інтенсив
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 87,90 грн
в 885 аптеках
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Кейвер®
Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 324,61 грн
в 872 аптеках
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Нурофєн® Експрес форте
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №20
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 239,12 грн
в 870 аптеках
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