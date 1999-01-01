Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E01
Ібупрофен
M01A E02
Напроксен
M01A E03
Кетопрофен
M01A E09
Флурбіпрофен
M01A E14
Дексибупрофен
M01A E17
Декскетопрофен
M01A E51
Ібупрофен, комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
248,19
грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
154,66
грн
в 957 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
146,96
грн
в 949 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
120,00
грн
в 947 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
196,00
грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
199,20
грн
в 926 аптеках
Знайти в аптеках
Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №20
КРКА
від
178,04
грн
в 925 аптеках
Знайти в аптеках
Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №20
КРКА
від
258,32
грн
в 921 аптеці
Знайти в аптеках
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
134,84
грн
в 920 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
212,00
грн
в 916 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
91,04
грн
в 916 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
222,47
грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
222,00
грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® Колд & Флю
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 5 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,53
грн
в 903 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №8
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
71,20
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
66,80
грн
в 894 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,31
грн
в 892 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® Інтенсив
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
87,90
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
324,61
грн
в 872 аптеках
Знайти в аптеках
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №20
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
239,12
грн
в 870 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
12
Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
гран. шип.
капс.
капс. м'які
капс. м'які желат.
капс. подовж. дії
капс. тверд. з модиф. вивільн.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
суп.
суп. ректал.
сусп. д/перорал. застос.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
Показати всі
Дозування
4 мг/мл
25 мг
25 мг/2,5 г
25 мг/10 мл
25 мг/доза
25 мг/мл
50 мг/2 мл
60 мг
80 мг
100 мг
100 мг/2 мл
100 мг/5 мл
150 мг
200 мг
200 мг + 5 мг
200 мг + 500 мг
200 мг/5 мл
200 мг/10 мл
220 мг
275 мг
300 мг
400 мг
550 мг
600 мг
800 мг
Показати всі
Пакування
амп. 2 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 2 мл
банка полімер. 100 мл
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
контейнер 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 2.5 г
саше
саше 2 г
саше 2.5 г
саше 10 мл
саше 80 мг
стрип
фл.
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. пластик. 100 г
фл. пластик. зі шприцом-дозат. 100 мл
фл. скляний 100 г
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
24
30
36
40
50
60
Показати всі
Виробник
Alkaloid
Apotex
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
INPHARMA Trading SIA
Inteli Generics Nord
M. Biotech Ltd.
MEGA LIFESCIENCES
Menarini Group
Mepha
Organosyn Life Sciences
Polpharma
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Rotapharm
Sandoz
WORLD MEDICINE GROUP
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Абрил Формулейшнз
Алкалоїд
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Байєр Консьюмер Кер
Беркана Плюс
Вертекс
Віола
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ерсель Фарма Україна
Здоров'я
КРКА
Кальцекс
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
МРА
МаксФарма (ЮК)
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мові Хелс
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Ромфарм Компані
САН
Софарма
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Технолог
Уорлд Медицин
Фармавізіон
Фармак
Фитофарм
Червона зірка
Эбботт Продактс ГмбХ
Юнілаб, ЛП
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню