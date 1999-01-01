Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E17
Декскетопрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E17
Декскетопрофен
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Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
248,19
грн
в 960 аптеках
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Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
324,61
грн
в 872 аптеках
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Кейвер®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл в пачці №10
Фармак
від
430,09
грн
в 854 аптеках
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Кейвер® саше
Гранули для орального розчину 25 мг саше 2.5 г №30
Фармак
від
316,82
грн
в 825 аптеках
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Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
129,87
грн
в 777 аптеках
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Дексалгін® саше
Гранули для орального розчину 25 мг пакет №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
169,97
грн
в 768 аптеках
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Де-Спан
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл касета у пачці №10
Мікрохім
від
418,95
грн
в 754 аптеках
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Сертофен
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл у картонній коробці №5
Уорлд Медицин
від
230,00
грн
в 614 аптеках
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Депіофен
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
192,73
грн
в 600 аптеках
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Кейвер® саше
Гранули для орального розчину 25 мг саше 2.5 г №10
Фармак
від
126,07
грн
в 558 аптеках
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Кедол
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл у блістері в коробці №5
Беркана Плюс
від
178,55
грн
в 541 аптеці
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Дексалгін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
136,00
грн
в 538 аптеках
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Кетодекса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Астрафарм
від
97,40
грн
в 535 аптеках
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Сертофен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
125,00
грн
в 535 аптеках
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Декспро
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №5
Дарниця ФФ
від
180,24
грн
в 535 аптеках
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Продекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від
93,54
грн
в 504 аптеках
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Депіофен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
62,97
грн
в 488 аптеках
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Продекс
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від
183,53
грн
в 465 аптеках
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Кетодекса
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл блістер в картонній коробці №10
від
408,72
грн
в 465 аптеках
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Мовіфлекс® Декс
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Мові Хелс
від
157,50
грн
в 456 аптеках
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25 мг/мл
50 мг/2 мл
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амп. 2 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 2 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Rotapharm
WORLD MEDICINE GROUP
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Абрил Формулейшнз
Беркана Плюс
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
КРКА
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
МаксФарма (ЮК)
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мові Хелс
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Ромфарм Компані
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Уорлд Медицин
Фармавізіон
Фармак
Фитофарм
Червона зірка
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