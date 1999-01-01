Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E17

Декскетопрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E17Декскетопрофен
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Дексалгін® Ін'єкт
Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 248,19 грн
в 960 аптеках
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Кейвер®
Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 324,61 грн
в 872 аптеках
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Кейвер®
Кейвер®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл в пачці №10
Фармак
від 430,09 грн
в 854 аптеках
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Кейвер® саше
Кейвер® саше
Гранули для орального розчину 25 мг саше 2.5 г №30
Фармак
від 316,82 грн
в 825 аптеках
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Кейвер®
Кейвер®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 129,87 грн
в 777 аптеках
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Дексалгін® саше
Дексалгін® саше
Гранули для орального розчину 25 мг пакет №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 169,97 грн
в 768 аптеках
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Де-Спан
Де-Спан
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл касета у пачці №10
Мікрохім
від 418,95 грн
в 754 аптеках
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Сертофен
Сертофен
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл у картонній коробці №5
Уорлд Медицин
від 230,00 грн
в 614 аптеках
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Депіофен
Депіофен
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 192,73 грн
в 600 аптеках
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Кейвер® саше
Кейвер® саше
Гранули для орального розчину 25 мг саше 2.5 г №10
Фармак
від 126,07 грн
в 558 аптеках
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Кедол
Кедол
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл у блістері в коробці №5
Беркана Плюс
від 178,55 грн
в 541 аптеці
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Дексалгін®
Дексалгін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 136,00 грн
в 538 аптеках
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Кетодекса
Кетодекса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Астрафарм
від 97,40 грн
в 535 аптеках
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Сертофен
Сертофен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 125,00 грн
в 535 аптеках
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Декспро
Декспро
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №5
Дарниця ФФ
від 180,24 грн
в 535 аптеках
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Продекс
Продекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 93,54 грн
в 504 аптеках
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Депіофен
Депіофен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 62,97 грн
в 488 аптеках
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Продекс
Продекс
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від 183,53 грн
в 465 аптеках
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Кетодекса
Кетодекса
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл блістер в картонній коробці №10
від 408,72 грн
в 465 аптеках
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Мовіфлекс® Декс
Мовіфлекс® Декс
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №6
Мові Хелс
від 157,50 грн
в 456 аптеках
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