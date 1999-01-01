Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E51

Ібупрофен, комбінації

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E51Ібупрофен, комбінації
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Нурофєн® Колд & Флю
Нурофєн® Колд & Флю
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 5 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,53 грн
в 903 аптеках
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Нурофєн® Інтенсив
Нурофєн® Інтенсив
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 87,90 грн
в 885 аптеках
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Аффида плюс
Аффида плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Дельта Медікел
від 86,24 грн
в 704 аптеках
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Дарфен® Лонг
Дарфен® Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 500 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 119,00 грн
в 700 аптеках
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Лекадол Лонг
Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Sandoz
від 109,83 грн
в 679 аптеках
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Лекадол Лонг
Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №16
Sandoz
від 159,00 грн
в 655 аптеках
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Єврофаст комбі
Єврофаст комбі
Капсули м'які 200 мг + 500 мг блістер №10
Євро Лайфкер
від 127,24 грн
в 493 аптеках
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Брустан
Брустан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
САН
від 101,70 грн
в 446 аптеках
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Біфок® ІС
Біфок® ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 213,00 грн
в 308 аптеках
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Лекадол Лонг
Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
Тарафол
Тарафол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 500 мг блістер №12
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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