Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E51
Ібупрофен, комбінації
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E51
Ібупрофен, комбінації
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Нурофєн® Колд & Флю
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 5 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,53
грн
в 903 аптеках
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Нурофєн® Інтенсив
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
87,90
грн
в 885 аптеках
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Аффида плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Дельта Медікел
від
86,24
грн
в 704 аптеках
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Дарфен® Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 500 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
119,00
грн
в 700 аптеках
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Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Sandoz
від
109,83
грн
в 679 аптеках
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Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №16
Sandoz
від
159,00
грн
в 655 аптеках
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Єврофаст комбі
Капсули м'які 200 мг + 500 мг блістер №10
Євро Лайфкер
від
127,24
грн
в 493 аптеках
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Брустан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
САН
від
101,70
грн
в 446 аптеках
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Біфок® ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
213,00
грн
в 308 аптеках
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Лекадол Лонг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
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Тарафол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 500 мг блістер №12
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
200 мг + 5 мг
200 мг + 500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
6
10
12
16
20
Виробник
Delta Medical Promotions AG
M. Biotech Ltd.
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Sandoz
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Дарниця ФФ
САН
Софарма
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