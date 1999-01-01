Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E14
Дексибупрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E14
Дексибупрофен
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Зотек®-400
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від
95,00
грн
в 832 аптеках
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Декстемп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
94,30
грн
в 562 аптеках
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Зотек®-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від
51,69
грн
в 336 аптеках
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Декстемп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
66,40
грн
в 88 аптеках
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Зотек®-300
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від
59,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дозування
200 мг
300 мг
400 мг
Виробник
Organosyn Life Sciences
Київський вітамінний завод
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