Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E14

Дексибупрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E14Дексибупрофен
Сортування: По популярності
Зотек®-400
Зотек®-400
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від 95,00 грн
в 832 аптеках
Знайти в аптеках
Декстемп
Декстемп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 94,30 грн
в 562 аптеках
Знайти в аптеках
Зотек®-200
Зотек®-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від 51,69 грн
в 336 аптеках
Знайти в аптеках
Декстемп
Декстемп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 66,40 грн
в 88 аптеках
Знайти в аптеках
Зотек®-300
Зотек®-300
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
від 59,50 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране