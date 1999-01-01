Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E01
Ібупрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E01
Ібупрофен
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Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
154,66
грн
в 957 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
146,96
грн
в 949 аптеках
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Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
120,00
грн
в 947 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
196,00
грн
в 946 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
199,20
грн
в 926 аптеках
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Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
134,84
грн
в 920 аптеках
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Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
91,04
грн
в 916 аптеках
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Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
212,00
грн
в 916 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
222,47
грн
в 913 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
222,00
грн
в 912 аптеках
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Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №8
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
71,20
грн
в 898 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
66,80
грн
в 894 аптеках
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Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,31
грн
в 892 аптеках
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Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №20
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
239,12
грн
в 870 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
148,86
грн
в 842 аптеках
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Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
167,78
грн
в 837 аптеках
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Єврофаст софткапс
Капсули м'які 400 мг блістер у картонній коробці №20
Euro Lifecare
від
208,40
грн
в 831 аптеці
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Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
53,80
грн
в 821 аптеці
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Нурофєн® 12+
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
94,67
грн
в 807 аптеках
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Бруфен® Рапід
Капсули м'які 400 мг блістер №10
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
106,00
грн
в 799 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
гран. шип.
капс.
капс. м'які
капс. м'які желат.
капс. подовж. дії
р-н д/інф.
сироп
суп. ректал.
сусп. д/перорал. застос.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
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Дозування
4 мг/мл
60 мг
100 мг/5 мл
200 мг
200 мг/5 мл
200 мг/10 мл
300 мг
400 мг
600 мг
800 мг
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Пакування
банка полімер. 100 мл
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
контейнер 100 мл
контурн. чарунк. уп.
саше
саше 10 мл
стрип
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. пластик. 100 г
фл. пластик. зі шприцом-дозат. 100 мл
фл. скляний 100 г
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Кількість штук в упаковці
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Корпорація Здоров'я
Лекхім
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Фармак
Эбботт Продактс ГмбХ
Юнілаб, ЛП
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