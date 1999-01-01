Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E01

Ібупрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E01Ібупрофен
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 154,66 грн
в 957 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 146,96 грн
в 949 аптеках
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Нурофєн® форте
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 120,00 грн
в 947 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 196,00 грн
в 946 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 199,20 грн
в 926 аптеках
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Нурофєн® Експрес форте
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 134,84 грн
в 920 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 91,04 грн
в 916 аптеках
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Нурофєн® форте
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 212,00 грн
в 916 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 222,47 грн
в 913 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 222,00 грн
в 912 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №8
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 71,20 грн
в 898 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 66,80 грн
в 894 аптеках
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Нурофєн® Експрес Ультракап
Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,31 грн
в 892 аптеках
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Нурофєн® Експрес форте
Нурофєн® Експрес форте
Капсули м'які 400 мг №20
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 239,12 грн
в 870 аптеках
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з полуничним смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 148,86 грн
в 842 аптеках
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Нурофєн® Експрес Ультракап
Нурофєн® Експрес Ультракап
Капсули м'які 200 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 167,78 грн
в 837 аптеках
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Єврофаст софткапс
Єврофаст софткапс
Капсули м'які 400 мг блістер у картонній коробці №20
Euro Lifecare
від 208,40 грн
в 831 аптеці
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №6
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 53,80 грн
в 821 аптеці
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Нурофєн® 12+
Нурофєн® 12+
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 94,67 грн
в 807 аптеках
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Бруфен® Рапід
Бруфен® Рапід
Капсули м'які 400 мг блістер №10
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 106,00 грн
в 799 аптеках
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