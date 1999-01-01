Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E02
Напроксен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E02
Напроксен
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Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №20
КРКА
від
178,04
грн
в 925 аптеках
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Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №20
КРКА
від
258,32
грн
в 921 аптеці
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Напрофф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
115,50
грн
в 735 аптеках
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Тералів®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 220 мг блістер №12
Bayer Consumer Health
від
97,82
грн
в 637 аптеках
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Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №10
КРКА
від
81,25
грн
в 503 аптеках
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Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №10
КРКА
від
139,83
грн
в 477 аптеках
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Напроксен-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
88,00
грн
в 19 аптеках
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Дозування
220 мг
275 мг
550 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
12
20
Виробник
Байєр Консьюмер Кер
КРКА
Корпорація Здоров'я
Уорлд Медицин
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