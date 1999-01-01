Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E02

Напроксен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E02Напроксен
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Налгезін®
Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №20
КРКА
від 178,04 грн
в 925 аптеках
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Налгезін® форте
Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №20
КРКА
від 258,32 грн
в 921 аптеці
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Напрофф
Напрофф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 115,50 грн
в 735 аптеках
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Тералів®
Тералів®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 220 мг блістер №12
Bayer Consumer Health
від 97,82 грн
в 637 аптеках
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Налгезін®
Налгезін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 275 мг блістер у картонній коробці №10
КРКА
від 81,25 грн
в 503 аптеках
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Налгезін® форте
Налгезін® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг №10
КРКА
від 139,83 грн
в 477 аптеках
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Напроксен-Здоров'я
Напроксен-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 88,00 грн
в 19 аптеках
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