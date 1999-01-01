Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E09
Флурбіпрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E09
Флурбіпрофен
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Мажезик-Сановель
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
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від
340,14
грн
в 811 аптеці
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