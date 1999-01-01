Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E09

Флурбіпрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E09Флурбіпрофен
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Мажезик-Сановель
Мажезик-Сановель
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