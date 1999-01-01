Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E03
Кетопрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A E03
Кетопрофен
Сортування:
По популярності
Фільтр
Артрокол
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від
186,45
грн
в 785 аптеках
Знайти в аптеках
Фастенал
Порошок для орального розчину саше 80 мг №30
МРА
від
390,00
грн
в 694 аптеках
Знайти в аптеках
Кетонал® Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 150 мг блістер №20
Sandoz
від
219,69
грн
в 600 аптеках
Знайти в аптеках
Кетонал® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Sandoz
від
83,00
грн
в 485 аптеках
Знайти в аптеках
Ультрафастин
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Польфарма
від
180,00
грн
в 434 аптеках
Знайти в аптеках
Кетонал®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Sandoz
від
219,52
грн
в 375 аптеках
Знайти в аптеках
Кетонал®
Супозиторії 100 мг №12
Sandoz
від
246,80
грн
в 371 аптеці
Знайти в аптеках
Кетонал® Рапід
Гранули для орального розчину 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
від
157,44
грн
в 370 аптеках
Знайти в аптеках
Кетопрофен-ВМ
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від
177,90
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Артрокол
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кетонал® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг флакон №20
Sandoz
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
капс. тверд. з модиф. вивільн.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
суп.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Показати всі
Дозування
80 мг
100 мг
100 мг/2 мл
150 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
саше 2 г
саше 80 мг
фл.
Кількість штук в упаковці
5
10
12
20
30
Виробник
Sandoz
МРА
Польфарма
Уорлд Медицин
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню