Київ
Похідні пропіонової кислоти
M01A E03

Кетопрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A EПохідні пропіонової кислоти
M01A E03Кетопрофен
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Артрокол
Артрокол
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від 186,45 грн
в 785 аптеках
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Фастенал
Фастенал
Порошок для орального розчину саше 80 мг №30
МРА
від 390,00 грн
в 694 аптеках
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Кетонал® Дуо
Кетонал® Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 150 мг блістер №20
Sandoz
від 219,69 грн
в 600 аптеках
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Кетонал® форте
Кетонал® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Sandoz
від 83,00 грн
в 485 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Польфарма
від 180,00 грн
в 434 аптеках
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Кетонал®
Кетонал®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Sandoz
від 219,52 грн
в 375 аптеках
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Кетонал®
Кетонал®
Супозиторії 100 мг №12
Sandoz
від 246,80 грн
в 371 аптеці
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Кетонал® Рапід
Кетонал® Рапід
Гранули для орального розчину 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
від 157,44 грн
в 370 аптеках
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Кетопрофен-ВМ
Кетопрофен-ВМ
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від 177,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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Артрокол
Артрокол
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Кетонал® форте
Кетонал® форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг флакон №20
Sandoz
Немає в наявності
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