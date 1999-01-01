Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H

Коксиби

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A HКоксиби
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 1029,00 грн
в 899 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 379,31 грн
в 871 аптеці
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 298,59 грн
в 824 аптеках
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Форсанек®
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 490,00 грн
в 800 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 719,60 грн
в 792 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 222,85 грн
в 790 аптеках
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Форсанек®
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 337,20 грн
в 703 аптеках
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Ексіб®
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 802,56 грн
в 696 аптеках
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Форсанек®
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 553,43 грн
в 676 аптеках
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Целебрекс®
Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №20
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 457,97 грн
в 641 аптеці
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Ексіб®
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 351,44 грн
в 600 аптеках
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Лекокса
Лекокса
Капсули тверді 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 381,81 грн
в 588 аптеках
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Етора
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Польфарма
від 276,03 грн
в 487 аптеках
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Ревмоксиб
Ревмоксиб
Капсули 200 мг блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 189,57 грн
в 453 аптеках
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Етора
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Польфарма
від 209,43 грн
в 449 аптеках
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Етора
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Польфарма
від 352,50 грн
в 439 аптеках
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Ранселекс
Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від 136,77 грн
в 430 аптеках
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Династат
Династат
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від 2241,77 грн
в 415 аптеках
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Еторикоксиб-Віста
Еторикоксиб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 866,72 грн
в 415 аптеках
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Ексіб®
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 523,59 грн
в 404 аптеках
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