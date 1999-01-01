Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H
Коксиби
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H
Коксиби
M01A H01
Целекоксиб
M01A H02
Рофекоксиб
M01A H04
Парекоксиб
M01A H05
Еторикоксиб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
1029,00
грн
в 899 аптеках
Знайти в аптеках
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
379,31
грн
в 871 аптеці
Знайти в аптеках
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
298,59
грн
в 824 аптеках
Знайти в аптеках
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
490,00
грн
в 800 аптеках
Знайти в аптеках
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
719,60
грн
в 792 аптеках
Знайти в аптеках
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
222,85
грн
в 790 аптеках
Знайти в аптеках
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
337,20
грн
в 703 аптеках
Знайти в аптеках
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
802,56
грн
в 696 аптеках
Знайти в аптеках
Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
553,43
грн
в 676 аптеках
Знайти в аптеках
Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №20
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
457,97
грн
в 641 аптеці
Знайти в аптеках
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
351,44
грн
в 600 аптеках
Знайти в аптеках
Лекокса
Капсули тверді 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
381,81
грн
в 588 аптеках
Знайти в аптеках
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Польфарма
від
276,03
грн
в 487 аптеках
Знайти в аптеках
Ревмоксиб
Капсули 200 мг блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
189,57
грн
в 453 аптеках
Знайти в аптеках
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Польфарма
від
209,43
грн
в 449 аптеках
Знайти в аптеках
Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Польфарма
від
352,50
грн
в 439 аптеках
Знайти в аптеках
Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від
136,77
грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
Династат
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від
2241,77
грн
в 415 аптеках
Знайти в аптеках
Еторикоксиб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
866,72
грн
в 415 аптеках
Знайти в аптеках
Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
523,59
грн
в 404 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг
30 мг
40 мг
50 мг
60 мг
90 мг
100 мг
120 мг
200 мг
Показати всі
Пакування
блістер
блістер у пачці
фл.
Кількість штук в упаковці
2
4
5
7
10
14
20
28
30
100
Показати всі
Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mistral Capital Management
Organon Central East Gmbh
Віатріс Спешелті ЛЛС
Дарниця ФФ
Здоровье
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Мікро Лабс
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс
ООО "БУСТ ФАРМА"
Польфарма
Пфайзер Інк.
САН
Уорлд Медицин
Фарма Інтернешенал
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню