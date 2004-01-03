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Список виробниківТТОВ "НІР"

Виробник: ТОВ "НІР"

ТОВ "НІР"
02160, Київ, Харківське шосе, 50
+380445597030
+380442968476
www.nir.com.ua
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Знайдено: 4 препарати
Інфламафертин® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Інфламафертин® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 26 аптеках
від 4225,43 грн
Ціни в аптеках
Пропес® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Пропес® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 14 аптеках
від 6108,63 грн
Ціни в аптеках
Цереброкурин® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5; НІР
Цереброкурин® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5 НІР
В 28 аптеках
від 2950,00 грн
Ціни в аптеках
Цереброкурин® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Цереброкурин® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 40 аптеках
від 13900,00 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
02160, Київ, Харківське шосе, 50
+380445597030
+380442968476
www.nir.com.ua
Знайдено: 4 препарати
Інфламафертин® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Інфламафертин® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 26 аптеках
від 4225,43 грн
Ціни в аптеках
Пропес® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Пропес® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 14 аптеках
від 6108,63 грн
Ціни в аптеках
Цереброкурин® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5; НІР
Цереброкурин® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5 НІР
В 28 аптеках
від 2950,00 грн
Ціни в аптеках
Цереброкурин® розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; НІР
Цереброкурин® Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 НІР
В 40 аптеках
від 13900,00 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції