Київ
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G
Інгібітори ароматази
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G
Інгібітори ароматази
L02B G03
Анастрозол
L02B G04
Летрозол
L02B G06
Ексеместан
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Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
1437,57
грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
526,22
грн
в 479 аптеках
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Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
332,12
грн
в 472 аптеках
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Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
678,60
грн
в 464 аптеках
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Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
663,28
грн
в 443 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від
599,50
грн
в 436 аптеках
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Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від
1939,14
грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
841,50
грн
в 397 аптеках
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Анастрозол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці №28
Sandoz
від
441,40
грн
в 385 аптеках
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Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
1949,97
грн
в 362 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від
1924,46
грн
в 354 аптеках
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Аримідекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
АстраЗенека
від
1514,45
грн
в 343 аптеках
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Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від
862,27
грн
в 324 аптеках
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Летровіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1333,74
грн
в 322 аптеках
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Аралет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Зентіва
від
693,18
грн
в 313 аптеках
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Екземестан Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дженефарм
від
795,63
грн
в 297 аптеках
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Летрозол Астра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
499,50
грн
в 286 аптеках
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Анастрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Дженефарм
від
734,31
грн
в 285 аптеках
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Летрозол-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
504,12
грн
в 128 аптеках
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Екземевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер коробка картонна №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1421,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Accord Healthcare
Genepharm
Grindeks
Mistral Capital Management
Pfizer Inc.
Zentiva
АстраЗенека
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Гріндекс
Дженефарм
Егіс
Зентіва
КРКА
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Сандоз
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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