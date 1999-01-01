Київ
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G

Інгібітори ароматази

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B GІнгібітори ароматази
Сортування: По популярності
Фемара®
Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від 1437,57 грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 526,22 грн
в 479 аптеках
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Анастрозол-Віста
Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 332,12 грн
в 472 аптеках
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Летрозол КРКА
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від 678,60 грн
в 464 аптеках
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Лєтромара®
Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від 663,28 грн
в 443 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від 599,50 грн
в 436 аптеках
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Аромазин
Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від 1939,14 грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 841,50 грн
в 397 аптеках
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Анастрозол Сандоз®
Анастрозол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці №28
Sandoz
від 441,40 грн
в 385 аптеках
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Летрозол КРКА
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 1949,97 грн
в 362 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від 1924,46 грн
в 354 аптеках
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Аримідекс
Аримідекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
АстраЗенека
від 1514,45 грн
в 343 аптеках
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Екземестан-Віста
Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від 862,27 грн
в 324 аптеках
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Летровіста
Летровіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1333,74 грн
в 322 аптеках
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Аралет
Аралет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Зентіва
від 693,18 грн
в 313 аптеках
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Екземестан Дженефарм
Екземестан Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дженефарм
від 795,63 грн
в 297 аптеках
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Летрозол Астра
Летрозол Астра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 499,50 грн
в 286 аптеках
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Анастрозол Дженефарм
Анастрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Дженефарм
від 734,31 грн
в 285 аптеках
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Летрозол-Тева
Летрозол-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 504,12 грн
в 128 аптеках
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Екземевіста
Екземевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер коробка картонна №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1421,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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